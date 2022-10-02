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- Gaziantep'te kurtarma rezaleti kamerada
Gaziantep'te kurtarma rezaleti kamerada
- 02.10.2022 - 19:47
- Güncelleme : 02.10.2022 - 20:00
Gaziantep-Nizip otobanında trafik kazası meydana geldi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşlar, devrilen araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu.
Bilinçsizce uygulanan yöntemle aracı düzeltmeye çalıştılar
Ekipleri beklemek yerine yan yatmış araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen vatandaşlar, ilkel ve bilinçsizce uygulanan yöntemle aracı düzeltmeye çalıştı.
Vatandaşlar, hep birlikte iterek aracı düzeltirken kurtarma çalışmasındaki ortaya çıkan görüntüler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
Gaziantep'te kurtarma rezaleti kamerada ViDEO
Az daha yaralı sürücü canından oluyordu
O anlar saniye saniye cep telefonuna yansırken kurtarma çalışmaları, adeta sürücü için eziyete dönüştü.
İHA'nın haberine göre; kaza anını adeta ikinci kez yaşayan sürücü, yaralı bir şekilde araçtan çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.