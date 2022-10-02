Gaziantep'te kurtarma rezaleti kamerada

Devrilen bir otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları, yaralı sürücü için eziyete dönüştü. Sürücüyü araçtan çıkarmak isteyen vatandaşlar, az daha yaralı sürücüyü canından ediyordu.