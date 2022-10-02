Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
360.123
-0.08%
BTXN Coin
10.64
-6.33%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Gaziantep'te kurtarma rezaleti kamerada

    Devrilen bir otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları, yaralı sürücü için eziyete dönüştü. Sürücüyü araçtan çıkarmak isteyen vatandaşlar, az daha yaralı sürücüyü canından ediyordu.
    • 02.10.2022 - 19:47
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 20:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te kurtarma rezaleti kamerada

    Gaziantep-Nizip otobanında trafik kazası meydana geldi.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı.

    Kazayı gören vatandaşlar, devrilen araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu.

    Bilinçsizce uygulanan yöntemle aracı düzeltmeye çalıştılar

    Ekipleri beklemek yerine yan yatmış araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen vatandaşlar, ilkel ve bilinçsizce uygulanan yöntemle aracı düzeltmeye çalıştı.

    Vatandaşlar, hep birlikte iterek aracı düzeltirken kurtarma çalışmasındaki ortaya çıkan görüntüler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

    Gaziantep'te kurtarma rezaleti kamerada ViDEO

    Gaziantep te kurtarma rezaleti kamerada #1

    Az daha yaralı sürücü canından oluyordu

    O anlar saniye saniye cep telefonuna yansırken kurtarma çalışmaları, adeta sürücü için eziyete dönüştü.

    İHA'nın haberine göre; kaza anını adeta ikinci kez yaşayan sürücü, yaralı bir şekilde araçtan çıkarıldı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Gaziantep te kurtarma rezaleti kamerada #2


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Otomobil durağa daldı: 1 ölü, 2 yaralı
    3. Sayfa

    Otomobil durağa daldı: 1 ölü, 2 yaralı

    Sakarya’da minareden düşen işçi öldü
    3. Sayfa

    Sakarya’da minareden düşen işçi öldü

    Görüş Bildir