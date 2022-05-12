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    Gaziantep'te kuzenini öldüren doktor tutuklandı

    Miras nedeniyle tartıştığı kuzenini silahla öldürüp, diğer 2 kuzenini de yaralayan Dr. Bekir Çelik'in yakalandığı anların, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
    • 12.05.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 16:36
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    Gaziantep'te kuzenini öldüren doktor tutuklandı

    Gaziantep'te İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nde Kadın doğum uzmanı Dr. Bekir Çelik, muayenehanesine gelen amcasının oğlu Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kardeşi ile tartıştı.

    Miras paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada Dr. Çelik, kendisine bıçak ve satırla saldırdığını öne sürdüğü kuzenlerine tabancayla ateş açtı.

    Kuzeninin kardeşlerini de yaraladı

    Kurşunların isabet ettiği Alaattin Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 2 kardeş ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Silah seslerini duyan trafik polisleri de olay yerine geldi.Ekipler, bu sırada gömleğinin bir kolunun yırtıldığı görülen ve elinde tabanca olan Dr. Çelik'in binadan çıktığını fark etti.

    Polisin uyarısı ile silahını yere bırakan Dr. Çelik, gönderilen takviye ekiplerce gözaltına alındı.

    Gaziantep'te kuzenini öldüren doktorun yakalanma anı VİDEO

    "Kendimi korumak için silahı ateşledim"

    Emniyetteki sorgusunda kendisini savunduğunu belirten Dr. Bekir Çelik, "Kuzenlerim ile aramızda uzun süredir devam eden miras anlaşmazlığı vardı. Bu nedenle muayenehaneme geldiler ve konuşmaya başladık. Bir süre sonra bana saldırıp, vurmaya başladılar. Daha sonra ellerinde bıçak ve satırlarla bana yönelince, kendimi korumak için ateş açtım. Kimseyi vurmak, yaralamak veya öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece kendimi korumak için tabancamı ateşledim" dedi.

    Doktor tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Dr. Bekir Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Olay sırasında muayenehanede olduğu belirlenip, gözaltına alınan Çelik'in dayısı A.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Dr. Bekir Çelik'in yakalandığı anların, sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, binadan çıkarken fark eden polis ekiplerinin uyarısıyla Bekir Çelik'in silahını yere bıraktığı ve gözaltına alındığı anlar yer aldı.

     

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    Gaziantep te kuzenini öldüren doktor tutuklandı #2

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