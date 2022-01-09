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    Gaziantep'te lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada

    Gaziantep’te bir lise öğrencisinin öğretmeninden feci şekilde dayak yediği anlar telefon kamerasına yansıdı. Gaziantep Valiliği, görüntüye ilişkin yasal işlem başlattı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 14:36
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    Gaziantep'te lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü.

    Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı.

    ÖĞRENCİSİNİ TOKATLADI, TEKME ATTI

    Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

    VALİLİK YASAL İŞLEM BAŞLATTI

    Öğrencinin darbedilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

    Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

    Gaziantep te lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada #1

    Gaziantep te lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada #2

    Gaziantep te lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada #3


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