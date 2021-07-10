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    Gaziantep’te maganda kurşunu, 12 yaşındaki çocuğun başına isabet etti

    Düğün sırasında havaya rastgele açılan ateşler, 12 yaşındaki Elif Caymaz’ın başına isabet etti. Caymaz, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 14:44
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    Gaziantep’te maganda kurşunu, 12 yaşındaki çocuğun başına isabet etti

    Gaziantep’te ikamet eden Tuncay K. isimli bir vatandaşın kızının Beybahçe Mahallesi’nde düzenlenen düğününde havaya rastgele ateş açıldı.

    Bir tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin penceresinden sokağa bakan Elif Caymaz'ın başına isabet etti.

    Caymaz, kanlar içinde yere yığıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Caymaz, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

    Gaziantep’te maganda kurşunu, 12 yaşındaki çocuğun başına isabet etti #1

    SAĞLIK DURUMU KRİTİK

    Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Caymaz'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri, tabancayı ateşleyen Tuncay K.'yı gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Gaziantep’te maganda kurşunu, 12 yaşındaki çocuğun başına isabet etti VİDEO

    Gaziantep’te maganda kurşunu, 12 yaşındaki çocuğun başına isabet etti #2

    Gaziantep’te maganda kurşunu, 12 yaşındaki çocuğun başına isabet etti #3

    Gaziantep’te maganda kurşunu, 12 yaşındaki çocuğun başına isabet etti #4

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