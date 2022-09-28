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    Gaziantep'te, maganda kurşunu 13 aylık bebeği hayattan kopardı

    Site bahçesinde bebek arabası içinde gezdirilen 13 aylık Kaan Taş, başına isabet eden maganda kurşunu ile hayatını kaybetti.
    • 28.09.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 13:02
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    Gaziantep'te, maganda kurşunu 13 aylık bebeği hayattan kopardı

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi’ndeki bir sitede, ablası tarafından bahçede bebek arabasıyla gezdirilen 13 aylık Kaan Taş’ın başına, maganda kurşunu isabet etti.

    Bebeğin başından gelen kanı gören aile, hastaneye koştu. Kaan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bebeğin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

    İHA’nın haberine göre; bebeğin amcası Mehmet Emin Taş, insan canının bu kadar kolay olmaması gerektiğini belirterek suçluların yakalanmasını istedi.

    “Kurşun beynini parçalamış”

    Taş, “Bebeğin ablaları bebek arabasında sitenin oyun bahçesinde gezdiriyor. O an bebeğin hareketsiz kaldığını fark etmişler. Bebeği kaldırdıklarında başından kan aktığını görüyorlar. Hemen orada bulunan bir arkadaş onu hastaneye getiriyor. Kurşun beynini parçalamış, insan canı bu kadar kolay olamaz. Yetkililerden, bunu yapanların bir an önce yakalanıp gerekli cezaya çarptırılmasını istiyoruz.” diye konuştu.

    13 aylık Kaan bebeğin, Adıyaman’ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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