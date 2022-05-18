Gaziantep'te mağazadaki cüzdan hırsızları kamerada

Bir giyim mağazasında yüzlerini maske ile gizleyen 3 kadın, bir müşterinin çantasından cüzdanını çalıp, kayıplara karıştı.

Gaziantep'te Gaziler Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında bir kadının cüzdanı çalındı.

DHA'nın haberine göre; kıyafet almak için mağazaya gelen İnci M., ürün seçtikten sonra ödeme yapmak için gittiği kasada fermuarı açık olan çantasındaki cüzdanının yerinde olmadığını fark etti.

İnci M., cüzdanının çalındığını anlayarak durumu mağaza görevlileri ve polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, mağazadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Maskeli 3 hırsız aranıyor

Yapılan incelemede, yüzlerini maske ile gizleyen 3 kadından ikisinin ürünlere bakan İnci M.'nin etrafını kapattığı, birinin ise çantadaki cüzdanını çaldığını belirledi.

Kamera kayıtlarından şüphelilerin içerisinde kimlik, para ve banka kartları bulunan cüzdanı çaldıktan sonra mağazadan ayrıldığını tespit eden polis, eşkali belirlenen 3 kadının yakalanması için çalışma başlattı.

"Daha önce de burada bir müşterimizin telefonunu çalmışlardı"

Mağaza sorumlusu Kemal Ayvaz, aynı kişilerin daha önce de mağazalarından bir müşterilerinin cep telefonunu çaldıklarını öne sürerek, "Mağazamıza gelen ve bir müşterimizin cüzdanını çalan 3 kadın daha önce de burada bir müşterimizin telefonunu çalmışlardı. Müşterimiz kasaya geldiğinde soyulduğunu anlıyor. Kayıtlara baktık ve polisleri çağırdık. Bu kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

















