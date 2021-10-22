Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube ekiplerinin dronla trafik denetiminde, makas attığı tespit edilen sürücüye 1339 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda dronla trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde özellikle cep telefonu kullanan, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, yakın takip ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler tespit edildi.

DRONA YAKALANDI, CEZAYI YEDİ

Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, bazı sürücüler de dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Denetim sırasında makas atarak gelen bir sürücü ise dronla belirlendi. Durdurulan sürücüye 1339 TL cezai işlem uyguladı.

Denetimlere katılan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Önel, Gaziantep'te ağır tonajlı araçların çoğu zaman kazalara sebebiyet verdiğinin anlaşıldığını, bunun için de belirlenen yollarda dronla tespit çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Herkese daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunan Önel, halk duyarlı oldukça şehirdeki trafik sorunun çözüleceğini söyledi.

Öte yandan denetimler kapsamında 20 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te makas attan sürücüye 1339 TL ceza VİDEO







































