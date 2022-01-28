Gaziantep'te markette çöken tentenin altında kaldı

Alışveriş yapmak için geldiği markette kar nedeniyle çöken tenteyle ağır yaralanan 2 çocuk babası Ahmet Demirkıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Emek Mahallesi’nde bulunan bir marketin önündeki tente, üzerinde biriken karın nedeniyle çöktü.

ÇÖKEN TENTENİN ALTINDA KALDI

Bu sırada alışveriş için markete gelen Ahmet Demirkıran, tentenin altında kaldı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından çıkarılan Ahmet Demirkıran, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Demirkıran, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

2 çocuk babası emekli Ahmet Demirkıran’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.









