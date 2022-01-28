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    Gaziantep'te markette çöken tentenin altında kaldı

    Alışveriş yapmak için geldiği markette kar nedeniyle çöken tenteyle ağır yaralanan 2 çocuk babası Ahmet Demirkıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 12:29
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    Gaziantep'te markette çöken tentenin altında kaldı

    Gaziantep'te Emek Mahallesi’nde bulunan bir marketin önündeki tente, üzerinde biriken karın nedeniyle çöktü.

    ÇÖKEN TENTENİN ALTINDA KALDI

    Bu sırada alışveriş için markete gelen Ahmet Demirkıran, tentenin altında kaldı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından çıkarılan Ahmet Demirkıran, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Demirkıran, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    2 çocuk babası emekli Ahmet Demirkıran’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Gaziantep te markette çöken tentenin altında kaldı #1

    Gaziantep te markette çöken tentenin altında kaldı #2

    Gaziantep te markette çöken tentenin altında kaldı #3


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