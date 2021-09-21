Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulundu

Kullanılmayan 2 katlı binanın giriş katında, 50 yaşlarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Gaziantep'te, Türkmenler Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmayan 2 katlı binanın giriş katında, yerde hareketsiz yatan birini görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, üzerinde kimlik bulunmayan, 50 yaşlarındaki erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞALTTI

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma sürüyor.



















