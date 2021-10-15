Gaziantep'te meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Seyir halinde olan otomobil hafifi ticari araca çarparken, kazada 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yol kenarına savurulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Nizip-Birecik kara yolu Dutluk kavşağı yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen sürücüsü öğrenilemeyen 27 P 9087 plakalı hafif ticari araç, ana yola çıktı.

Kontrolsüz şekilde ana yola çıkan araca, yine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 Y 8499 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, araçlarda bulunan 3 kişi ise yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Meydana gelen trafik kazası çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde; tali yolda uzun süre bekleyen hafif ticari aracın yola çıktıktan sonra otomobil ile çarpışma anları yer aldı.