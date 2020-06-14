Gaziantep’te mezarlıkta silahlı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı

Mezarlıkta karşılaşan ve borç-alacak nedeniyle husumetli olan kişiler arasındaki kavgada tabancayla vurulan 32 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.