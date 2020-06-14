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    Gaziantep’te mezarlıkta silahlı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı

    Mezarlıkta karşılaşan ve borç-alacak nedeniyle husumetli olan kişiler arasındaki kavgada tabancayla vurulan 32 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.06.2020 - 14:28
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    Gaziantep’te mezarlıkta silahlı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı

    Aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Aydın Kütle (32) ile F.A. ve beraberindeki 4 kişi, Gaziantep'in Aydınlar Mahallesi'nde bulunan asri mezarlıkta karşılaştı.

    Tartışma çıkması üzerine Aydın Kütle, tabancayla ateş açılması sonucu vurularak, yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Kütle, silah sesini duyanların çağırdığı sağlık ekibince ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kütle, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Aydın Kütle'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan F.A. ve isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

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