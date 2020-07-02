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- Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Ağabeyi ile birlikte yürüyen 3 yaşındaki Serkan yolun karşısına geçmek isterken, minibüsün çarpması sonucu yaralanarak yaşamını yitirdi.
- DHA
- 02.07.2020 - 13:29
Gaziantep'in Ünaldı Mahallesi'nde, ağabeyi ile markete giden 3 yaşındaki Serkan Karalar'a, yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüs çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan minik Serkan, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Tedaviye alınan küçük Serkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Serkan Karalar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Polis ise minibüs sürücüsünü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.