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    Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

    Ağabeyi ile birlikte yürüyen 3 yaşındaki Serkan yolun karşısına geçmek isterken, minibüsün çarpması sonucu yaralanarak yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 13:29
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    Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti #1

    Gaziantep'in Ünaldı Mahallesi'nde, ağabeyi ile markete giden 3 yaşındaki Serkan Karalar'a, yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüs çarptı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan minik Serkan, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Tedaviye alınan küçük Serkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Serkan Karalar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Polis ise minibüs sürücüsünü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

    Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti #2

    Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti #3

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