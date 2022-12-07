70 bin TL harcayarak aracına yaptırdığı modifiye nedeniyle 1 yılda 25 kez ceza yazılan İbrahim Kılıç, "Yediğim cezalar kırmızı arabama beyaz kuşak oldu" dedi.

Gaziantep’te berberlik yapan İbrahim Kılıç, 1 yıl önce 400 bin TL'ye aldığı 2015 model aracına 70 bin TL'lik modifiye yaptırdı.

Müzik seti, jant, alçalıp yükselen süspansiyon gibi aracına çeşitli aksesuarlarla aracını süsleyen Kılıç, son 1 yılda toplam 25 kez ceza aldı.

Toplamda 20 bin TL'lik bir ceza ödeyen Kılıç'ın araç için yaptığı masraf ise toplamda 495 bin TL'ye ulaştı.

"Oturduğumuz yerden ceza yemek hoş değil"



Kılıç, “Kolay kazanmıyoruz bu paraları ortalama arabama bir sene içinde 20 bin liraya yakın ceza ödedim. Bu da beni çok rahatsız ediyor artık buna dur demek istiyorum.

Arabamın değeri 400 bin TL aldığım ceza ise 20 bin TL hesaplanınca çok fahiş bir rakama ulaşıyor cezalar. Oturduğumuz yerden ceza yemek hoş değil." şeklinde konuştu.

Gaziantep’te modifiyeli aracıyla 25 kez ceza yedi VİDEO

"Modifiye bir suç değil"

Kılıç, modifiye tutkunu olduğunu belirterek, “Bir yıldır almış olduğum aracıma şimdiye kadar yaklaşık 25 tane cezai işlem gördü. Bundan çok rahatsızım çünkü modifiye gerçekten bir suç değil, yaşam tarzı. Biz kimseye bir zarar vermiyoruz bir hobi olarak görüyoruz. Ama bunlar gerçekten, bu fahiş fiyatlar." dedi.

"Bir sene içinde 20 bin liraya yakın ceza ödedim"

İbrahim Kılıç, aracına park halinde bulunurken bile ceza yazıldığını anlatarak, "Durduğum yerde yine ceza yemişliğim var. Sabah kalkıyorum bakıyorum yine fahri müfettişlerden dolayı ceza yemişim. Ama olduğum konumda değil başka yerde halbuki arabam yanımda. Bunun gibi bir çok nedenden dolayı ceza yemişliğim var. Bunu alıp da adliyeye gidip şikayetçi olmadım. Devleti devlete şikayet etme gibi bir niyetim yok.

Ama cezaları haksız buluyorum. Biz emekçi insanlarız. Kolay kazanmıyoruz bu paraları. Ortalama arabama bir sene içinde 20 bin liraya yakın ceza ödedim. Bu da beni çok rahatsız ediyor, artık buna dur demek istiyorum. Arabamın değeri 400 bin TL aldığım ceza ise 20 bin TL. Oturduğumuz yerden ceza yemek hoş değil. Emekçi insanlarız, ondan ötürü bundan çok rahatsız oluyoruz.” ifadelerini kullandı.





Uyuşturucu bağımlılığı yerine modifiye tutkusu

Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri gerektiğini ifade eden Kılıç, “Kesinlikle polis ağabeylerimizi karşımıza almak istemiyoruz. Bizim onlara saygımız sonsuz. Gerektiği yerde hak ettiğim cezaları yemek isterim. Ama kesinlikle bu arabayla ne drift yapıyoruz, ne egzoz nede insanları rahatsız edecek başka bir şey. Ona rağmen bu cezalar bizleri rahatsız ediyor. Cezayı ise modifiye arabaya ekstra olarak yaptığımız şeylerden dolayı yiyoruz.

Ekstra dediğim şeyde egzoz yoktur, jantımız ve görüntü var. Yani görüntü de dış aksesuar olarak var. Dış aksesuar ve aksamlardaki değişikliklerden dolayı yazıyorlar ama hiçbir şekilde kimseye bir zararı yok. Modifiyeli bir hobi olarak yapıyorum çocukluğumdan beri bir tutkum bu arabaları çok seviyorum. Gençlerin uyuşturucu ile uğraşması yerine, bu tarz arabalarla zaman geçirmeleri yada benim boş zamanlarımda bu araba ile uğraşıyor olmam suç olmamalı." dedi.





"Bir daha ceza yersem şikayetçi olmayı düşünüyorum"

Otomobilinin araç muayeneden geçtiği günün akşamında bağlandığını anlatan İbrahim Kılıç, "Bu arabaları çok seviyorum. Benim boş zamanlarımda bu araba ile uğraşmam suç olmamalı. Bu araçla muayeneye girdik, araç denetimlerden geçti. Akşamında ise polis ekiplerinin kontrolünde arabamı bağladılar egzoz başlıklarından dolayı aracımı trafikten men ettiler. Madem trafikten men oluyorsam muayeden niye geçiyor.

Arabada air süs pansiyon var ülkemizde bunların yapımı yasak değil yapılabiliyor vergileri ödeniyor ama araca takılınca yasak. Yeditepe Mahallesi'nden Gaziantep Havalimanı'na gitmem yarım saat ama ben o mesafede beş dakikada ceza yazıyorlar bu da e-devlet arşivimde mevcut fahri müfettişler tarafından, bir daha ceza yersem şikayetçi olmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.





"Yediğim cezalar benim boyumu aştı"

Gelen ceza makbuzlarının uzunluğu boyunun 3 katına ulaştığını belirten Kılıç, ceza makbuzları ile aracına kuşak yaptığını ifade etti.

İHA'nın haberine göre; Kılıç, "Yediğim cezalar benim boyumu aştı. Artık kırmızı arabama beyaz kuşak oldu. Bu cezaları ödedim. Ödenmemiş hiçbir cezam kalmadı." diye konuştu.



