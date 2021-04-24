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    Gaziantep'te motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi

    Gaziantep kent merkezinde 5 farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 5 zanlı asayiş ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
    • İHA
    • 24.04.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 10:57
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    Gaziantep'te motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaşanan 5 farklı kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

    18 Nisan’dan 22 Nisan’a kadar 5 kapkaç olayını gerçekleştiren zanlıları güvenlik kameralarından tespit eden ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Gözaltındaki 5 kapkaççı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kapkaç yaptıkları esnada güvenlik kameralarına yakalanan zanlıların kapkaç anları anbean kameralara yansıdı.

    Gaziantep'te motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi VİDEO

    Gaziantep te motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi #1

    Gaziantep te motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi #2

    Gaziantep te motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi #3

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