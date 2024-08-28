Gaziantep'te motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1 yaralı

İHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Boğaziçi mevkii çevre yolu trafik ışıklarında meydana gelen olayda, Y.B. idaresindeki 31 N 6217 plakalı motosiklet, ters yönden gelerek Hatay ili istikametine seyir eden ve kaza esnasında trafik ışıklarında bekleyen M.K. idaresindeki 58 BB 521 plakalı otomobilin ön kısmına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, yol kenarındaki tarlaya uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobil sürücüsü kazada yara almazken yaralanan motosiklet sürücüsü Y.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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