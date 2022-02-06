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    Gaziantep'te motosiklet sürücüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
    • AA
    • 06.02.2022 - 23:43
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 00:22
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    Gaziantep'te motosiklet sürücüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü

    Mehmet Uludağ idaresindeki motosiklet, Günaltı Mahallesi'nde A.U. yönetimindeki 21 AP 193 plakalı traktörle çarpıştı.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ METRELERCE SAVRULDU, HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Uludağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü ise Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kaza anı civardaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Gaziantep'te motosiklet sürücüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü VİDEO

    Gaziantep te motosiklet sürücüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü #1

    Gaziantep te motosiklet sürücüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü #2

    Gaziantep te motosiklet sürücüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü #3


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