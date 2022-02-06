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- Gaziantep'te motosiklet sürücüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü
Gaziantep'te motosiklet sürücüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
- AA
- 06.02.2022 - 23:43
- Güncelleme : 07.02.2022 - 00:22
Mehmet Uludağ idaresindeki motosiklet, Günaltı Mahallesi'nde A.U. yönetimindeki 21 AP 193 plakalı traktörle çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ METRELERCE SAVRULDU, HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Uludağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü ise Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı civardaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gaziantep'te motosiklet sürücüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü VİDEO