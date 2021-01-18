Gaziantep’te motosiklet tamircisi ölümden ikinci kez kurtuldu

3 yıl önce iş yerine giren otomobilden kıl payı kurtulan 40 yıllık motosiklet tamircisi, bu sefer de halk otobüsünün kopan arka lastiğinin yüzüne çarpmasıyla ölümden döndü.

Gaziantep’in Cumhuriyet Mahallesi Nurettin Caddesi üzerinde şehir içinde taşımacılık yapan özel halk otobüsünün arka lastiği rampa aşağı indiği sırada bijon kesmesi sonucu yerinden fırladı.

Caddede hızla ilerleyen lastik; önce yol kenarındaki araçlara, ardından da dükkanını kapatan Metin Özberk’e çarptı.

Özberk’e çarptıktan sonrada hızını kaybetmeyen lastik, bir evinde duvarına çarparak durabildi.

YÜZÜ GÖZÜ MORARDI

Lastiğin çarpmasıyla kafatasında çatlak oluşan ve travma geçiren Özberk’in yüzü gözü ise morluklar içinde kaldı.

Olay sonrası şuurunun kapandığını belirten Özberk, “Otobüsün bijon cıvataları sökülünce lastik ilk önce doğalgaz borusuna sonra da bana çarpmış. Şuurumu kaybetmişim gözümü hastanede açtım.” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kafatasında çatlak olduğunu ifade eden Özberk, “Ağrı kesici kullanıyorum, sol güzümün kemiğinde çatlak var ama doktor ‘bir süre sonra kendiliğinden kaynayabilir’ dedi. Otobüsün sahibi hastaneye gelip ziyaret etti. Gerekeni yaparız dediler ama biz şikayetçi olduk çünkü ilerleyen zamanlarda estetik olabilirsin dediler.” ifadesini kullandı.

3 yıl önce iş yerine giren otomobilden kıl payı kurtulan Özberk, güvenlik kameralarına yansıyan talihsiz anları izlediğinde şaşkınlık içinde kaldığını söyledi.