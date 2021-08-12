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    Gaziantep’te motosiklet yan yattı, kayarak otomobile çarptı

    Yükse hızla seyreden motosiklet sürücüsü, yağışın ardından kayganlaşan yolda aniden fren yapınca devrildi. Yan yatan motosiklet, kayarak kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 16:52
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    Gaziantep’te motosiklet yan yattı, kayarak otomobile çarptı

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi, Sabahat Göğüş Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yağıştan sonra kayganlaşan yolda hızla ilerledi.

    Trafik ışıklarında aniden fren yapan sürücü, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önünde devrildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yan yatarak kayan motosiklet, o esnada kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarparak durabildi.

    Kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.

    Gaziantep’te motosiklet yan yattı, kayarak otomobile çarptı #1

    POLİSLERİN YARDIMIYLA ÇEKİLDİ

    Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, motosiklette hasar meydana geldi.

    Motosiklet, emniyette görevli polislerin yardımıyla yol kenarına çekildi.

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