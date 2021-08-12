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- Gaziantep’te motosiklet yan yattı, kayarak otomobile çarptı
Gaziantep’te motosiklet yan yattı, kayarak otomobile çarptı
Yükse hızla seyreden motosiklet sürücüsü, yağışın ardından kayganlaşan yolda aniden fren yapınca devrildi. Yan yatan motosiklet, kayarak kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı.
- İHA
- 12.08.2021 - 16:46
- Güncelleme : 12.08.2021 - 16:52
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi, Sabahat Göğüş Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yağıştan sonra kayganlaşan yolda hızla ilerledi.
Trafik ışıklarında aniden fren yapan sürücü, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önünde devrildi.
KAMERAYA YANSIDI
Yan yatarak kayan motosiklet, o esnada kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarparak durabildi.
Kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.
POLİSLERİN YARDIMIYLA ÇEKİLDİ
Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, motosiklette hasar meydana geldi.
Motosiklet, emniyette görevli polislerin yardımıyla yol kenarına çekildi.