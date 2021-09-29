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    Gaziantep'te motosikletle duvara çarpan genç, hayatını kaybetti

    Hızla girdiği virajda köprülü kavşağın duvarına çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Yakup Üstündağ, kaldırıldığı hastanede vefat etti.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 17:54
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    Gaziantep'te motosikletle duvara çarpan genç, hayatını kaybetti

    Dün gece saatlerinde Gaziantep Osmangazi Mahallesi’nde 18 yaşındaki Yakup Üstündağ, hızlı girdiği virajda plakası öğrenilemeyen motosikleti ile köprülü kavşak içerisindeki duvara çarptı.

    Ağır yaralanan Üstündağ, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

    DOKTORLAR KURTARAMADI

    Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yakup Üstündağ, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

    Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yakup Üstündağ’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

    Gaziantep te motosikletle duvara çarpan genç, hayatını kaybetti #1

    Gaziantep te motosikletle duvara çarpan genç, hayatını kaybetti #2

    Gaziantep te motosikletle duvara çarpan genç, hayatını kaybetti #3

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