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    Gaziantep'te motosikletlinin havada taklalar attığı kaza kamerada

    Bir sürücü, sosyal medya için video çektiği sırada tesadüfen motosikletle otomobilin kafa kafaya geldiği anları kayda aldı. Kazada motosiklet sürücüsü, taklalar atarak yere çakıldı.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 12:55
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    Gaziantep'te motosikletlinin havada taklalar attığı kaza kamerada

    Gaziantep'te 9 Ocak Pazar günü öğle saatlerinde, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde kavşaktan İpekyolu'na çıkmak isteyen bir otomobil ile ters şeritten üzerine doğru gelen motosiklet, birbirlerini fark edemeyerek kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu havada taklalar atarak yere düştü.

    Yaralanan motosikletteki 2 kişi, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    BAŞKA ARAÇTAN VİDEO ÇEKEN KİŞİ, TESADÜFEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

    Kaza anı ise İpekyolu'nda seyir halinde olan ve sosyal medya için görüntü çeken başka bir araçtaki kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, kavşaktan İpekyolu'na çıkmak isteyen araç ile ters şeritten üzerine doğru gelen motosikletin kafa kafaya çarpışma anları yer aldı.
    Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

    Gaziantep'te motosikletlinin havada taklalar attığı kaza kamerada ViDEO

    Gaziantep te motosikletlinin havada taklalar attığı kaza kamerada #1

    Gaziantep te motosikletlinin havada taklalar attığı kaza kamerada #2


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