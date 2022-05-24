Gaziantep'te motosikletliye saldırı düzenlendi: 1 ölü

Gaziantep'te motosikletiyle seyir halinde olan Hakan Şah isimli vatandaşa silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu Şah hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında, bir arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halinde olan Hakan Şah’ın önünü bir otomobil kesti.

Çevredeki vatandaşlar yaralıya müdahale etti

Otomobildeki kişi ya da kişilerce üzerine tabancayla ateş açılan Şah’ın vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet etti. Saldırıda ağır yaralanan Şah’a, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Şah’ın yanındaki arkadaşı motosikletle olay yerinden uzaklaşırken araçtaki saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.





Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı



112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralı Şah’ı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Şah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre Şah’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.



