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- Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı: 2 ölü
Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı: 2 ölü
Muhtar azasının evi motosikletle gelen otomatik silahlı bir kişi tarafından tarandı. Olayda azanın eşi ve oğlu hayatını kaybederken, gelini ve 2 torunu yaralandı.
- 02.10.2022 - 08:49
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi Muhtar Azası Mustafa Yılmazer'in evinin önüne motosikletle gelen bir kişi, elindeki otomatik av tüfeği ile eve ateş etmeye başladı.
İHA’nın haberine göre saldırıda aza Yılmazer'in eşi Havva Yılmazer ile 30 yaşındaki oğlu Cebrail Yılmazer hayatını kaybetti, gelini Pınar Yılmazer ile torunlar Ayaz ve Irmak Yılmazer yaralandı.
Kardeş gözaltına alındı
Olayın ardından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, Jandarma ekiplerinin aza Mustafa Yılmazer'in kardeşi olan A.Y.'yi gözaltına aldığı öğrenildi.
A.Y. ile kardeşlerinin yaklaşık 5 yıl öncesine dayanan husumetleri bulunduğu ve aza Yılmazer'in olay esnasında evde bulunmadığı ileri sürüldü.