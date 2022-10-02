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Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı: 2 ölü

Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı: 2 ölü

Muhtar azasının evi motosikletle gelen otomatik silahlı bir kişi tarafından tarandı. Olayda azanın eşi ve oğlu hayatını kaybederken, gelini ve 2 torunu yaralandı.