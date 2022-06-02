60 bin TL'yi euroya çevirmek isteyen kişiye yanlışlıkla bin euro fazla veren döviz bürosu yetkilileri, müşteriye parayı geri getirmesi için çağrı yaptı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir vatandaş, arabasını satıp 60 bin TL'yi döviz bürosunda euroya çevirmek istedi.

25 Mayıs günü yaşanan olayda döviz bürosu yetkilisi, kur karşılığında şahsa 3 bin 400 euro vermesi gerekirken yanlışlıkla 4 bin 400 euro verdi.

Güvenlik kamerası incelendi

Akşam kasayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri, kasada bin euro eksik olduğunu ve fazla para verildiğini fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın verildiği şahsı tespit eden çalışanlar, bin euro fazla alan vatandaşa parayı geri getirmesi için çağrı yaptı.

Gaziantep'te müşterisine fazladan bin euro veren dövizci parayı geri istiyor



"Fazla aldığı parayı üst üste saydı"

Büronun güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda dövizi alan şahsın parayı üst üste birkaç kere saydıktan sonra bürodan ayrıldığı görülüyor.

"Bence fazladan aldığının farkına varıyor"

Şahsa yanlışlıkla fazladan para verildiğini söyleyen döviz bürosu yetkilisi Burak Ok, “Parayı kendisine işletme sahibi amcam veriyor. O da bir anlık dalgınlıkla bin euro fazladan veriyor. Daha sonra kamera kayıtlarını inceledikten sonra gördük. Parayı fazladan alan kişi parayı en az üç defa üst üste sayıyor. Bence fazladan aldığının farkına varıyor ama farkına varmamış da olabilir. Ancak üç defa saydığına göre fazla olduğunu fark etmiştir.





"Parayı geri getirmesini istiyoruz"

Arkasına bile bakmadan cebine koyup gidiyor. Akşama doğru hesapları kontrol ederken eksik olduğunu fark ettik. 3 bin 400 euro alması gerekirken 4 bin 400 euro alıyor. Bu çağrımızı o da görür mü bilmiyorum ama görürse geri getirmesini istiyoruz. Burada bir emek veriyoruz sonuçta” şeklinde konuştu.