Gaziantep'te nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı

Nefes borusuna yiyecek takılan öğrenci Ahmed Alluş'u ortaokulun müdürü Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrasıyla kurtardı. Bu anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te Şenyurt Mahallesi'ndeki İnkılap İmam Hatip Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi Ahmed Alluş'un nefes borusuna, ders arasında yemek yediği sırada yiyecek takıldı.

Nefes almakta zorluk çeken Alluş'un arkadaşları, okul müdürüne haber verdi.

HEİMLİCH MANEVRASI UYGULADI

Müdür Abdulazmi Çelik ise Heimlich manevrası olarak bilinen, karna baskı uygulamayla yapılan ilk yardım müdahalesiyle çocuğu kurtardı.













