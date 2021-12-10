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    Gaziantep'te nefessiz kalan çocuğa itfaiye müdahalesi

    Tekstilkent Mahallesi'nde yakıt almak üzere benzin istasyonuna giren itfaiye ekipleri, nefessiz kalan çocuğa müdahale ederek, araçlarıyla hastaneye yetiştirdi.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 15:44
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    Gaziantep'te nefessiz kalan çocuğa itfaiye müdahalesi

    Gaziantep'in Tekstilkent Mahallesi'nde yakıt almak için, akaryakıt istasyonunda giren itfaiye ekipleri panik halinde oğlu için yardım isteyen kadının yanına koştu.

    NEFESSİZ KALAN ÇOCUĞA MÜDAHALE

    İtfaiye personeli Hanifi Kütükçü ve Vecdi Dinç, nefes alamayan Yusuf El Yusuf’a müdahale etti, ardından da arazözle Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Hanifi Kütükçü, Yusuf'u kucağına alıp koşarak acil servise ulaştırdı.

    Gaziantep te nefessiz kalan çocuğa itfaiye müdahalesi #1

    BOĞAZINA BALGAM KAÇTI

    Soluk borusuna balgam kaçtığı belirlenen küçük çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti.

    Uygulanan tedavinin ardından Yusuf El Yusuf, taburcu edildi.

    Gaziantep te nefessiz kalan çocuğa itfaiye müdahalesi #2

    "ARAZÖZ ARACIMIZLA, SİRENLERLE HASTANEYE GÖTÜRDÜK"

    İtfaiye eri Hanifi Kütükçü, "Yangın dönüşünde yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna girdik. O sırada bir ailede büyük bir panik hali fark ettik. Yanlarındaki çocuğun nefessiz kaldığını gördük. Burada ilk müdahaleyi yaptık. Çocuğun boğazına balgam kaçması sonucu nefesi kesilmişti. Müdahalenin ardından çocuk nefes almaya başladı. Çocuğu, hemen arazöz aracımızla, sirenlerimizle acilen hastaneye götürdük. Hastanede bir saat süre geçtikten sonra çocuğun hayati tehlikesini atlattığını öğrendik ve çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

    Gaziantep te nefessiz kalan çocuğa itfaiye müdahalesi #3

    Gaziantep te nefessiz kalan çocuğa itfaiye müdahalesi #4

    Gaziantep te nefessiz kalan çocuğa itfaiye müdahalesi #5

    Gaziantep te nefessiz kalan çocuğa itfaiye müdahalesi #6

    Gaziantep te nefessiz kalan çocuğa itfaiye müdahalesi #7

    Gaziantep te nefessiz kalan çocuğa itfaiye müdahalesi #8

    Gaziantep te nefessiz kalan çocuğa itfaiye müdahalesi #9

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