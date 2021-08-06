Gaziantep'te nişanda silah sıkan magandaya ceza

Katıldığı nişan töreninde gelin ve damadın yüzüklerini taktıktan sonra silahla havaya defalarca ateş eden şahsa 48 bin 200 lira ceza kesildi. Törendekilerin panik anları ise kameralara yansıdı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi’nde yapılan nişan esnasında gelin ve damada yüzük takan C.K. (47) isimli şahıs, yüzük merasimi sonrası bir anda belindeki tabancayı çıkardı.

Tabancayı gören gelin ve damat ile diğer konuklar engellemeye çalışsa da C.K. isimli şahıs havaya 14-15 el ateş etti.

KORKU ANLARI KAMERADA

O anlarda gelin ve damat ile birlikte çevrede bulunan diğer davetliler ve çocukların panik anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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FACİADAN DÖNÜLDÜ

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda havaya ateş edilme anlarında çevredekilerin kendilerini korumaya çalışması ve panik anları dikkat çekerken, olayın duyulmasının ardından Jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

JANDARMA AFFETMEDİ

Yapılan çalışma sonrası tabancayı ateşlediği tespit edilen C.K. ile M.K isimli şahısların evinde arama yapıldı. Arama sonucu 22 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

48 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Olay sonrası tabanca ile havaya ateş ettiği tespit edilen şüpheli C.K. isimli şahsa, Gaziantep Valiliğince Çevre Kanunu’nun 44 H maddesine muhalefet suçundan 48 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli şahıslar, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.