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    Gaziantep'te normalleşme ile birlikte yoğunluk arttı

    Normalleşme kararlarının açıklanmasıyla birlikte, kentin çarşılarında kalabalık gözlendi.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 16:57
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    Gaziantep'te normalleşme ile birlikte yoğunluk arttı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararının ardından, Gaziantep sokakları hareketlendi.

    PANDEMİ KURALLARINA DİKKAT EDİLMEDİ

    Kentteki tarihi mekanlarda, çarşılarda ve alışveriş noktalarındaki insan yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi.

    Kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından rehavetin arttığı şehirde, uyarılara rağmen kimileri maskesiz sokağa çıkarken kimileri ise maskelerini elinde taşıdı.

    Vatandaşların bazılarının ise maskelerini çenesine takması dikkat çekerken, çarşı ve meydanlarda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

    Gaziantep te normalleşme ile birlikte yoğunluk arttı #1

    Gaziantep te normalleşme ile birlikte yoğunluk arttı #2

    Gaziantep te normalleşme ile birlikte yoğunluk arttı #3

    Gaziantep te normalleşme ile birlikte yoğunluk arttı #4

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