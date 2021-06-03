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- Gaziantep'te normalleşme ile birlikte yoğunluk arttı
Gaziantep'te normalleşme ile birlikte yoğunluk arttı
Normalleşme kararlarının açıklanmasıyla birlikte, kentin çarşılarında kalabalık gözlendi.
- İHA
- 03.06.2021 - 16:52
- Güncelleme : 03.06.2021 - 16:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararının ardından, Gaziantep sokakları hareketlendi.
PANDEMİ KURALLARINA DİKKAT EDİLMEDİ
Kentteki tarihi mekanlarda, çarşılarda ve alışveriş noktalarındaki insan yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi.
Kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından rehavetin arttığı şehirde, uyarılara rağmen kimileri maskesiz sokağa çıkarken kimileri ise maskelerini elinde taşıdı.
Vatandaşların bazılarının ise maskelerini çenesine takması dikkat çekerken, çarşı ve meydanlarda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.