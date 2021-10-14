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    Gaziantep'te öğrencisini darbeden öğretmen açığa alındı

    Gaziantep'te öğrencisini darbeden öğretmen açığa alındı

    İslahiye ilçesinde bir lisede, öğrencisini gürültü yaptığı gerekçesiyle darbeden felsefe öğretmeni açığa alınırken olay hakkında da kovuşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 16:44
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    Okullardaki sorumsuz öğretmenlerin öğrencilere yönelik şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

    Söz konusu olay Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi'nde yaşandı.

    ARKADAŞLARININ ÖNÜNDE DARBETTİ

    15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi.

    O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi.

    Gaziantep'te öğrencisini darbeden öğretmen açığa alındı VİDEO

    ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

    Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığını duyurdu.

    AİLE SAVCILIĞA BAŞVURDU

    Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep te öğrencisini darbeden öğretmen açığa alındı #1

    Gaziantep te öğrencisini darbeden öğretmen açığa alındı #2

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