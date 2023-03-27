Gaziantep'te okul bahçesinde drifte ceza: 36 bin 722 TL Bir okulun bahçesinde drift attığı tespit edilen otomobil sürücüsüne, drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 36 bin 722 TL cezai işlem uygulandı.

İHA

Trafikte hem kendi canlarını hem diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan magandaların görüntüleri sık sık medyaya yansıyor.

Sürücü ve yayaların hayatını hiçe sayan trafik magandalarına göz açtırılmıyor.

Bu kez görüntülerin adresi Gaziantep...

Okul bahçesinde drift

Bir okul bahçesinde drift atan bir sürücü, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından fark edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atan araçlara yönelik uygulama yaptı.

36 bin 722 TL cezai işlem

Yapılan uygulama ile 26 Mart 2023 günü Şahinbey ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne, drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 36 bin 722 TL cezai işlem uygulandı.

O anlar kaydedildi

Aracın drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.