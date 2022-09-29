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    Gaziantep'te ilerleyen otomobil okuldan dönen baba ve oğluna çarptı

    Okuldan eve dönen Cuma El Muhammed ile oğlu Ömer’e çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken 6 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti.
    • 29.09.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 17:58
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    Gaziantep'te ilerleyen otomobil okuldan dönen baba ve oğluna çarptı

    Gaziantep'te dün akşam saatlerinde Suriye uyruklu Cuma El Muhammed ile okuldan aldığı ana sınıfı öğrencisi oğlu Ömer’ eve dönerlerken dehşet bir olay yaşadı.

    Seyir halindeki otomobilin çarptığı baba ve oğlu yere savruldu.

    Bir kişi yaralırken bir kişi hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan küçük Ömer, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Cuma El Muhammed'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Bir diğer yandan Ömer Cuma El Muhammed’in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

    Otomobil sürücüsü kaçtı

    DHA'nın haberine göre, polis kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

    Gaziantep te ilerleyen otomobil okuldan dönen baba ve oğluna çarptı #1

    Gaziantep te ilerleyen otomobil okuldan dönen baba ve oğluna çarptı #2

    Gaziantep te ilerleyen otomobil okuldan dönen baba ve oğluna çarptı #3

    Gaziantep te ilerleyen otomobil okuldan dönen baba ve oğluna çarptı #4


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