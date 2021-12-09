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    Gaziantep'te öldürülen çekici sahibinin, 2 cinayet şüphelisi tutuklandı

    Sahibi olduğu oto kurtarıcının içinde otururken silahlı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki Cesur Delgezenli'nin ölümüne ilişkin 3 şüpheliden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 17:45
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    Gaziantep'te öldürülen çekici sahibinin, 2 cinayet şüphelisi tutuklandı

    Gaziantep'teki Küsget Sanayi Sitesi'nde dün akşam 27 yaşındaki oto kurtarıcı firması sahibi Cesur Delgezenli, 27 ACR 372 plakalı kurtarıcının içinde otururken, 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Ağır yaralanan Delgezenli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından, saldırıyı gerçekleştirenlerin H.D. ve B.A. olduğunu belirledi.

    ARALARINDA PARA ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

    Ekipler, kimliği saptanan şüphelileri, saklandıkları M.T.'nin evinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki sorgularında, aralarında para anlaşmazlığı bulunduğunu ve bu nedenle cinayet işlediklerini söyledikleri belirtildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. ve B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Gaziantep te öldürülen çekici sahibinin, 2 cinayet şüphelisi tutuklandı #1

    Gaziantep te öldürülen çekici sahibinin, 2 cinayet şüphelisi tutuklandı #2

    Gaziantep te öldürülen çekici sahibinin, 2 cinayet şüphelisi tutuklandı #3

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