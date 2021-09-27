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Gaziantep'te önce çarptı sonra sürükledi
- İHA
- 27.09.2021 - 12:07
- Güncelleme : 27.09.2021 - 13:13
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Bekir Kurt, sabah saatlerinde çalıştığı Sanayi Mahallesi GATEM Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gitmek için otobüsten indi.
Otobüsten indikten sonra yaya olarak iş yerine gitmek isteyen gence, İbrahim I. idaresindeki plakası öğrenilemeyen bir araç önce çarptı sonra da altına alarak metrelerce sürükledi.
Meydana gelen feci kaza sonucu Bekir Kurt, ağır yaralandı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Meydana gelen feci kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, aracın yol kenarında yürüyen talihsiz gence çarpma anı ve altına alarak sürüklemesi yer aldı.
Gaziantep'te önce çarptı sonra sürükledi VİDEO
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Cenaze, Adli Tıp'ta yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.
Olay sonrası araç sürücüsü İbrahim I. gözaltına alınırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.