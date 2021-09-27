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Gaziantep'te önce çarptı sonra sürükledi

Gaziantep'te önce çarptı sonra sürükledi

24 yaşındaki bir genç, yol kenarında yürüdüğü esnada bir aracın önce çarpıp, sonra da altına alarak metrelerce sürüklemesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.