Gaziantep'te otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere ok gibi saplandığı kazada Şaban Ulaşlı hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Gaziantep çevreyolunda Hasan Faruk Ağdaş yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerle ok gibi saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Araçta sıkışan sürücü Hasan Faruk Ağdaş ile Şaban Ulaşlı(25), ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şaban Ulaşlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Hasan Faruk Ağdaş ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada kaza haberini alarak olay yerinde gelen Ulaşlı’nın yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ulaşlı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Hasan Faruk Ağdaş'ın alkollü olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.