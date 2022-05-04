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    Gaziantep'te otomobil şarampole uçtu

    Kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada hafif yaralanan Ahmet Duman ile Kasım Dönmez sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • 04.05.2022 - 17:38
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    Gaziantep'te otomobil şarampole uçtu

    Gaziantep'in İslahiye- Nurdağı yönüne giden Ahmet Duman'ın kullandığı otomobil, yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmet Duman ve araçtaki Kasım Dönmez'i İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    2 yaralı hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre; Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Gaziantep te otomobil şarampole uçtu #2

    Gaziantep te otomobil şarampole uçtu #3

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