Gaziantep'te otomobil şarampole uçtu

Kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada hafif yaralanan Ahmet Duman ile Kasım Dönmez sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye- Nurdağı yönüne giden Ahmet Duman'ın kullandığı otomobil, yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmet Duman ve araçtaki Kasım Dönmez'i İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

2 yaralı hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre; Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

















