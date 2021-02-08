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    Gaziantep’te Otomobil tıra çarptı 2 kişi hayatını kaybetti

    Gaziantep’te otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 01:11
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 01:34
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    Gaziantep’te Otomobil tıra çarptı 2 kişi hayatını kaybetti

    Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda  sürücüsü belirlenemeyen otomobil aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.

    ARAÇTAN ZORLUKLA ÇIKARILABİLDİLER

    Kazada kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı hayatını kaybetti.

    Hurdaya dönen araçtan ölenlerin cansız bedenleri itfaiyenin uzun uğraşları sonucu çıkartılabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken cenazeler adli tıp morguna kaldırıldı.

    Otomobil tıra çarptı 2 kişi hayatını kaybetti VİDEO

    Gaziantep’te Otomobil tıra çarptı 2 kişi hayatını kaybetti #1

    Gaziantep’te Otomobil tıra çarptı 2 kişi hayatını kaybetti #2

    Gaziantep’te Otomobil tıra çarptı 2 kişi hayatını kaybetti #3

    Gaziantep’te Otomobil tıra çarptı 2 kişi hayatını kaybetti #4

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