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    Gaziantep'te otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Virajı alamayarak direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 17:53
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    Gaziantep'te otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Gaziantep’in Hasırcıoğlu Mahallesi’nde 02 FK 919 plakalı otomobilin sürücü Uğur K., sokağa çıkmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otomobil önce sokak üzerindeki elektrik direğine çarptı, sonrasında ise sokakta oyun oynayan Ayşe Naz Güçyetmez’i (2) altına alarak savurdu.

    KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

    Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, küçük çocuğu aracın altından çıkararak polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Gaziantep te otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Hayatını kaybeden küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç sürücüsü Uğur K. ise gözaltına alındı.

    Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #2

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