Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Mehmet Çıkmaz, yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Çıkmaz, hastanede tedavi gören oğlunu ziyarete gitmek için yola çıktığı sırada Özdemirbey Caddesi’nde kaza geçirdi.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpmasıyla yere savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, Çıkmaz, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çıkmaz, bu sabah doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çıkmaz’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.