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    Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

    Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Mehmet Çıkmaz, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 12:28
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    Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

    Gaziantep'te yaşayan Mehmet Çıkmaz, hastanede tedavi gören oğlunu ziyarete gitmek için yola çıktığı sırada Özdemirbey Caddesi’nde kaza geçirdi.

    Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpmasıyla yere savruldu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, Çıkmaz, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çıkmaz, bu sabah doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çıkmaz’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

    SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

    Gaziantep te otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı #1

    Gaziantep te otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı #2

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