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    Gaziantep'te otomobilin üzerine düşen genç ağır yaralandı

    Beşinci kattaki evinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen ve ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 07:20
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    Gaziantep'te otomobilin üzerine düşen genç ağır yaralandı

    Gaziantep’in Gazikent Mahallesi’ndeki bir apartman beşinci katında evlerinin balkonunda bulunan Coşkun K. (20), dengesini kaybedip, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

    Gencin balkondan düştüğünü fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    DURUMU CİDDİ

    İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yarı çıplak haldeki Coşkun K.’yı hastaneye kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Coşkun K.'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Gaziantep te otomobilin üzerine düşen genç ağır yaralandı #2

    Gaziantep te otomobilin üzerine düşen genç ağır yaralandı #3

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