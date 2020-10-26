- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te otomobilin üzerine düşen genç ağır yaralandı
Gaziantep'te otomobilin üzerine düşen genç ağır yaralandı
Beşinci kattaki evinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen ve ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 26.10.2020 - 07:20
Gaziantep’in Gazikent Mahallesi’ndeki bir apartman beşinci katında evlerinin balkonunda bulunan Coşkun K. (20), dengesini kaybedip, park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Gencin balkondan düştüğünü fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
DURUMU CİDDİ
İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yarı çıplak haldeki Coşkun K.’yı hastaneye kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Coşkun K.'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.