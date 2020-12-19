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- Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı
Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı
Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
- AA
- 19.12.2020 - 08:10
- Güncelleme : 19.12.2020 - 08:22
Gaziantep'te bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.
Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.