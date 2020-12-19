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Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı

Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı

Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.