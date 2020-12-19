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    Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı

    Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
    • AA
    • 19.12.2020 - 08:10
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 08:22
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    Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı

    Gaziantep'te bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.

    ÖLÜ VE YARALILAR VAR

    Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

    Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

    Gaziantep te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı #1

    Gaziantep te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı #2

    Gaziantep te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı #3

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