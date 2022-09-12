Petrol
94.89
2.21%
Euro
18.4664
0.82%
Dolar
18.2293
-0.03%
Altın
1.016
0.90%
Borsa
3649
3.63%
Bitcoin
407.516
2.49%
BTXN Coin
6.73
-1.89%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Gaziantep'te park yeri kavgası: 1 yaralı

    Şahinbey ilçesindeki diş kliniğinin önüne aracını park eden yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı diş pratisyenini bıçakladı.
    • 12.09.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te park yeri kavgası: 1 yaralı

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir diş kliniğinin önünde yaşanan park yeri tartışması kanlı bitti.

    İddiaya göre, yabancı uyruklu şahıslara ait bir araç, diş kliniğinin önüne park edildi.

    Bu duruma sinirlenen iş yeri çalışanı ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kızışan olay,  bıçaklı sopalı kavga dönüştü.

    Gaziantep te park yeri kavgası: 1 yaralı #1

    Diş pratisyeni, bıçak darbesinden yaralandı

    Yabancı uyruklu şahıs, yanında bulunan bıçakla diş pratisyeni Hamit Yıldız'ı bıçakladı.

    İHA'nın haberine göre Yıldız, koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Bölgede güvenlik önlemi alan polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Gaziantep te park yeri kavgası: 1 yaralı #2


    Muğla'da yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 eski asker yakalandı
    3. Sayfa

    Muğla'da yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 eski asker yakalandı

    Fenomen CEO, getiri garantili projesini anlatıyor!
    Advertorial

    Fenomen CEO, getiri garantili projesini anlatıyor!

    Ankara’da engelli genç kıza istismar davası: Savcı beraat istedi
    3. Sayfa

    Ankara’da engelli genç kıza istismar davası: Savcı beraat istedi

    Görüş Bildir