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- Gaziantep'te park yeri kavgası: 1 yaralı
Gaziantep'te park yeri kavgası: 1 yaralı
Şahinbey ilçesindeki diş kliniğinin önüne aracını park eden yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı diş pratisyenini bıçakladı.
- 12.09.2022 - 17:30
- Güncelleme : 12.09.2022 - 18:11
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir diş kliniğinin önünde yaşanan park yeri tartışması kanlı bitti.
İddiaya göre, yabancı uyruklu şahıslara ait bir araç, diş kliniğinin önüne park edildi.
Bu duruma sinirlenen iş yeri çalışanı ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kızışan olay, bıçaklı sopalı kavga dönüştü.
Diş pratisyeni, bıçak darbesinden yaralandı
Yabancı uyruklu şahıs, yanında bulunan bıçakla diş pratisyeni Hamit Yıldız'ı bıçakladı.
İHA'nın haberine göre Yıldız, koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.