Üzerinde biriken karların ağırlığına dayanmayan pazar yerindeki çatı çöktü. Olay anında park halinde bulunan 30 araç, hasar gördü.

Gaziantep’e etkili kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Geçen salı gününden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle Emek Mahallesi’ndeki pazar yerinin çatısı üzerinde biriken karlar, çökmeye neden oldu.

Çatı altında bulunan park halindeki 30 araç hasar gördü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbarla gelen ekipler, çatının altındaki araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Gaziantep’te pazar yerinin çatısı araçların üzerine çöktü VİDEO



KAMERAYA YANSIDI

Çatının çöktüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.