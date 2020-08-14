Erkek arkadaşı Mehmet K.'nin 4'ncü kattaki evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Duygu D. yaşamını yitirirken, Mehmet K. gözaltına alındı.

Gaziantep'in Batıkent Mahallesi'nde yaşayan erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evine giden 17 yaşındaki Duygu D., bir süre sonra evin penceresinden aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan Duygu D.'yi gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı.

Gaziantep'te pencereden düşen Duygu hayatını kaybetti