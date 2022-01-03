Gaziantep'te pitbull saldırısı: 2 gözaltı

Şehitkamil ilçesinde tartışma yaşayan iki şahıstan biri, karşı tarafın üzerine pitbull cinsi köpeği saldı. Saldırıya uğrayan kişi 14 yerinden yaralanırken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'in Mithatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Ufuk Göçmen ile R.K. arasında tartışma çıktı.

KÖPEĞİ KARŞI TARAFIN ÜZERİNE SALDI

İddiaya göre R.K.'nin yönlendirmesi ile beslediği Pitbull cinsi köpek, Ufuk Göçmen'e saldırdı. 14 yerinden yaralanan Göçmen, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kol, bacak ve sırt bölgelerinden ısırılan Göçmen, tedavisinin ardından taburcu edilirken, şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

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2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırma sonunda polis ekipleri, sahiplenilmesi yasak Pitbull cinsi köpeği saldırtarak Göçmen'in yaralanmasına neden olan R.K.'yi gözaltına aldı.

R.K.'nin, sorgusunda, köpeğin sahibi olduğunu söylediği G.Ç. de gözaltına alındı.

PİTBULL BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Ufuk Göçmen'e saldıran Pitbull cinsi köpek ise Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim edildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yasal sürecin devam ettiği belirtilerek, "Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 01.01.2022 tarihinde sahiplenilmesi yasak olan köpek tarafından bir vatandaşımızın yaralanması olayı ile ilgili olarak; müşteki şahısla arkadaşı olan R.K. isimli şahsın ikametinde gerçekleşen tartışmada R.K.’nin Pitbull cinsi köpeği kendisine saldırtması sonucu yaralandığını beyan ederek şikayette bulunması sonucu yapılan çalışmalarda, R.K. isimli şüpheli 02.01.2022 tarihinde yakalanmış, köpeğin G.Ç isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine söz konusu köpek G.Ç isimli şahsın ikametinde ele geçirilerek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.





