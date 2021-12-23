Gaziantepli Asiye'ye saldıran pitbull sahiplerine 60 bin lira ceza

Asiye'ye saldırarak vücudunda ciddi hasarlara sebep olan 2 pitbull sahiplerine para cezası uygulandı.

Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, pitbullların kurbanı oldu.

Sitede oyun oynarken korkunç bir saldırıyla ölümden dönen Asiye, pitbullun ağzından güçlükle kurtarılabildi.

Kentteki özel bir hastanede tedavi gören Asiye yaşam mücadelesi veriyor.

PITBULL SAHİPLERİNE 30'AR BİN LİRA CEZA

Olayın ardından gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. İfade işlemleri biten şüpheliler jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan pitbullların sahipleri olan iki kişiye Gaziantep Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünce 60 bin lira idari para cezası uygulandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan hastane yönetimi bugün ise Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.



"HAYATİ TEKLİKE SÜRÜYOR AMA İLK GELDİĞİ ANA GÖRE DAHA İYİ"

Hastane Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Asiye’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek ilk geldiği ana göre şu an ki durumunun daha iyi olduğunu bildirdi.





"DÜN ŞUURU KAPALIYDI"

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ateş’in önünde kritik 3-4 günlük bir sürecin olduğunu aktaran Tahmazoğlu, “Çocuğun hayati tehlikesi ve genel durumu dün daha kötüydü. Geldiğinde şuuru kapalıydı. Kafasında ve yüz bölgesinde saldırıya bağlı doku defektleri oluşmuştu. Hatta kemik dokuda, beyin bölgesinde ciddi derecede kemik defekti oluşmuştu. Beyin dokusunda ısırık izleri mevcuttu. Bir dizi ameliyat ve operasyon geçirdi. Şu anda da genel durumu daha iyi. Şuuru açık. Yani çocuk ilk durumuna göre çok daha iyi. Ancak çocuğun hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Çünkü enfekte yaralar var.” dedi.

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"SAĞ KULAK BÖLGESİNDE TAMAMEN KAYBA UĞRAYABİLECEK KISIMLAR VAR"

Asiye'nin Estetik ve Beyin Cerrahi açısından yeni operasyonlar geçirebileceğini paylaşan Tahmazoğlu, “Daha sonraki süreci zaman gösterecek. Fakat hem kalıcı hasar yönünden hem hayati tehlike yönünden şu an risk devam ediyor. Ense bölgesinde kemik dokuda kayıp var. Yoğunda bakımda yakın takipte tutacağız. Antibiyotik tedavisi alıyor. Özellikle sağ kulak bölgesinde tamamen kayba uğrayacak kısımlar var. Özellikle yüz felci ve işitme kaybı yönünden takip edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞU SAÇINDAN TUTMUŞLARDI"

Öte yandan olayı görüp Asiye’nin yardımına koşan bina sakini Celal Aslan, yaşananları anlattı.

Aslan, “Binadayken sesler duydum. Bina sakinleri panik halinde koşmaya başladılar. Ben de dışarı koştuğumda köpekler çocuğu saçından tutmuştu.

"KÖPEĞİN BURNUNU YUMRUKLAYIP KURTARDIM"

Çocuğu kurtarmak için köpeğin burnunu yumrukladım. O esnada başka yapacak bir şey yoktu. Birkaç yumruk atıp çocuğu kurtardım. Sonra çocuğu hastaneye götürdüler, ekipler de köpekleri aldı." diye konuştu.

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