Gaziantep'te pitbullun ısırdığı Asiye'nin doktoru, bilgilendirme yaptı

Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısıyla ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doktoru, 10 günlük sürecin kritik olduğunu belirterek meslek hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Geçtiğimiz gün Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pitbull cinsi iki köpek, 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdı.

Köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanan minik Asiye'nin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Baş ve boğaz bölgesinden ağır yaralanan Asiye, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

HASTANEYE GİTTİĞİNDE ŞUURU KAPALIYDI

Burada tedavisi devam eden Asiye'yle ilgili hastaneden açıklama geldi. Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, minik Asiye'nin hastaneye gittiğinde şuurunun kapalı olduğunu söyledi.

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"HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR"

Doktor Tahmazoğlu, "Küçük kız geldiğinde şuuru kapalıydı. Bizi en çok endişelendiren şey enfeksiyon. Saçlı deride doku kayıpları ve kemik dokularda kayıplar var. Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada ısırığa bağlı darbeler mevcut. Sağ kulak kepçesinde ciddi yaralanmalar var, kulak zarında, yüz sinirine gelen sinirlerde ciddi harabiyet var. Hayati tehlikesi devam ediyor.

YÜZÜNÜN SAĞ TARAFI FELÇ KALABİLİR

Saçlı deride doku kayıpları var. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde operasyonlar yapılacak. Sağ tarafından yüz felci olma ihtimali yüksek. Takibi ve tedavisi devam ediyor. Özellikle enfeksiyonlar yönünden 7-10 günlük süreç çok önemli. Bu dönemden sonra karar verilecek.

"BEN MESLEK HAYATIMDA GÖRMEDİM"

Bu kadar ağır köpek ısırığı görülmedi. Hele baş ve boyunda kemik dokuyu içine alıp kıracak şekilde ben meslek hayatımda görmedim." ifadeleriyle küçük kızın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

KÖPEKLER BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Zanlılar Zeynep C., Zeliha C. ve Mustafa Y. ise nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklanırken köpekler de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmişti.

KÖPEK SAHİBİNE 30, SİTE YÖNETİMİNE 22 BİN LİRA CEZA

Köpek sahiplerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 30’ar bin lira ceza ve site yönetimine Valilik tarafından 22 bin lira ceza verildi.