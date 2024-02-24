Gaziantep'te polis av tüfeğiyle intihar etmeye çalışan vatandaşı kurtardı Psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunan adamın, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının sonucunda emniyet amirinin tüfeği elinde almasıyla hayatı kurtuldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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İHA

Gaziantep'te dün gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.

Borçları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen M.A.Ü isimli şahıs, sokak ortasında pompalı tüfekle intihar etmeye çalıştı.

Şahsın pompalı tüfeği boğazına dayayarak intihar etmeye çalıştığını fark eden vatandaşlar, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İkna çabalarını hiçe saydı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihar etmeye çalışan M.A.Ü. isimli şahıs ikna etmeye çalıştı.

Polis hayatını kurtardı

İkna çabalarına karşılık vermeyen şüpheli şahsın intihar girişimi, kendisini dakikalarca ikna etmeye çalışan emniyet amirinin manevrası sayesinde son buldu.

Mahalle halkı ise şahsın intiharına engel olan emniyet amirine alkışlarla teşekkür etti.

Olay anı kameralara yansıdı

O anlar ise olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)