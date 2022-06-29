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    Gaziantep'te polis Heimlich manevrası ile hayat kurtardı

    Nefes borusuna fısıtık kaçan sürücü Gültekin Sığırgüden, Trafik İstasyon Amirliği'nde polislerden yardım istedi. 55 yaşındaki adam, polisin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.
    • 29.06.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 17:47
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    Gaziantep'te polis Heimlich manevrası ile hayat kurtardı

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 55 yaşındaki Gültekin Sığırgüden, tırı ile seyir halinde ilerliyordu.

    Aracını bir anda Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliği önüne çeken Sığırgüden,  korna çalarak tırdan indi ve yardım istedi.

    Nefes borusuna fıstık kaçtı

    Nefes borusuna fıstık kaçtığı işaret ederek anlatmaya çalışan adama polis ekipleri yardım eli uzattı.

    Heimlich manevrası ile müdahale edildi

    Polis memurları, Gültekin Sığırgüden'e Heimlich manevrası ile müdahale etti.

    Kameralar tarafından kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; hamle ile kurtarılan Sığırgüden, kendisine yardım eden polislere teşekkür ederken yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Gaziantep'te polis Heimlich manevrası ile hayat kurtardı VİDEO


    Gaziantep te polis Heimlich manevrası ile hayat kurtardı #1

    Gaziantep te polis Heimlich manevrası ile hayat kurtardı #2

    Gaziantep te polis Heimlich manevrası ile hayat kurtardı #3


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