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    Gaziantep'te 'polisiz' yalanıyla 2 kişiyi gasbettiler

    Kendilerini 'polis' gibi tanıtıp, silah tehdidiyle 2 kişinin parası ile cep telefonunu gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.
    • 09.05.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 14:51
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    Gaziantep'te 'polisiz' yalanıyla 2 kişiyi gasbettiler

    Gaziantep'te kendilerini 'polis' olarak tanıtan 3 kişi, durdurdukları 2 kişiyi tehdit ederek yanlarındaki para ve cep telefonları gasbedip, 1 kişiyi de silahla yaralayıp kaçtı.

    DHA'nın haberine göre; ihbarla harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu.

    Kimlikleri tespit edilen, M.Ş., M.D. ve M.E., ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    3 gaspçı tutuklandı

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, gasbedilen 2 cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Gaziantep te polisiz yalanıyla 2 kişiyi gasbettiler #1

    Gaziantep te polisiz yalanıyla 2 kişiyi gasbettiler #2


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