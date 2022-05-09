Gaziantep'te 'polisiz' yalanıyla 2 kişiyi gasbettiler

Kendilerini 'polis' gibi tanıtıp, silah tehdidiyle 2 kişinin parası ile cep telefonunu gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kendilerini 'polis' olarak tanıtan 3 kişi, durdurdukları 2 kişiyi tehdit ederek yanlarındaki para ve cep telefonları gasbedip, 1 kişiyi de silahla yaralayıp kaçtı.

DHA'nın haberine göre; ihbarla harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu.

Kimlikleri tespit edilen, M.Ş., M.D. ve M.E., ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

3 gaspçı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, gasbedilen 2 cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





