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- Gaziantep'te polisten kaçan Afgan göçmen, taksinin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Gaziantep'te polisten kaçan Afgan göçmen, taksinin çarpmasıyla hayatını kaybetti
- DHA
- 25.09.2021 - 02:09
Gaziantep- Şanlıurfa otoyolu Kuzey gişeleri ile Doğu gişeleri arasında polisler, Şanlıurfa yönünden gelen ve içerisinde kaçak göçmenleri taşıyan, sürücüsü öğrenilemeyen minibüsü durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, peşine düşen ekipler tarafından kısa süren kovalamaca sonucu durduruldu.
Polis ekipleri tarafından durdurulan minibüsteki Afgan göçmenler araçtan inerek kaçmaya çalıştı.
KAÇAK GÖÇMEN, TAKSİNİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Otoyolda kaçmaya çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kaçak göçmen, Mustafa Başak yönetimindeki 27 T 1033 plakalı taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden kaçak göçmenin cenazesi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün ismi öğrenilemeyen sürücüsü gözaltına alındı.
Öte yandan, minibüsten inerek kaçan Afganistanlı 14 kaçak göçmen ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.