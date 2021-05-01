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Gaziantep’te pompalı tüfekle yol kestiler

Gaziantep’te pompalı tüfekle yol kestiler

Pompalı tüfekle yol keserek gasp yapan şahısları yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahıslardan birini yakaladı. Diğer şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.