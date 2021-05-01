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Gaziantep’te pompalı tüfekle yol kestiler
Pompalı tüfekle yol keserek gasp yapan şahısları yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahıslardan birini yakaladı. Diğer şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- İHA
- 01.05.2021 - 16:08
Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde, ellerine pompalı tüfek alan iki kişi, yoldan geçenlerin önünü kesti.
Bu şekilde cep telefonunu gasp edildiği ihbarını alan ekipler, bölgeyi incelemeye aldı.
BASKIN YAPILDI
Yol üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleten ekipler, şüpheli şahısların kimliğini tespit etti.
Şüpheli Y.T., adresine yapılan baskın ile gözaltına alındı.
KAMERAYA YANSIDI
Kameraya yansıyan hırsızlık anlarında şüphelilerden birinin önünü kestiği, diğerinin ise pompalı tüfek doğrultarak cep telefonunu istediği görüldü.
Mağdurun telefonu vermesinden sonra, gasp gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden hızla uzaklaştığı kaydedildi.
Diğer şüphelinin yakalanması çalışmalar sürüyor.
Gaziantep'te pompalı tüfekle yol kestiler VİDEO